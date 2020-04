TX Group: Keine Dividende für das Corona-Jahr

Die ordentliche Generalversammlung 2020 der TX Group ist am Freitagnachmittag ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt worden. Diese konnten ihre Stimmrechte der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin übertragen und haben auf diesem Wege den Anträgen des Verwaltungsrats grossmehrheitlich zugestimmt, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Unter anderem bewilligten sie die Auszahlung einer Dividende von 3.50 Franken pro Aktie für das vergangene Geschäftsjahr. Im Vorfeld der GV wurde in einer Onlinepetition die TX Group aufgefordert, staats- und demokratische Verantwortung zu zeigen und anderen Unternehmen ein Zeichen zu setzen, wie die Coronakrise solidarisch bewältigt werden kann (persoenlich.com berichtete).

Verleger Pietro Supino kündigte an, dass aufgrund der krisenbedingt negativen Ergebnisentwicklung und zur Stärkung des Unternehmens jedoch für das laufende Geschäftsjahr keine Dividendenausschüttung erwartet werden kann. Die Geschäftsleitung habe ausserdem – wie bereits bekannt – auf die bisherige UL-Gewinnbeteiligung verzichtet.

Weiter dankte Supino allen Mitarbeitenden und dem Kader unter der Führung von CEO Christoph Tonini für ihr Engagement: «Gerade in der aktuellen schweren Krise zeigt sich die Verlässlichkeit und die Qualität der täglichen Arbeit unserer Mitarbeitenden von der IT über die Druckereien, das Werbegeschäft und die Marktplätze bis zu den Redaktionen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum demokratischen Gemeinwesen und zur freiheitlichen Selbstbestimmung der Menschen. Darauf dürfen wir alle gemeinsam stolz sein», lässt sich Supino in der Mitteilung zitieren.

Seit Anfang Jahr bildet die neu geschaffene TX Group das Dach für die seither eigenständigen Unternehmen TX Markets, Goldbach, 20 Minuten und Tamedia. An der Generalversammlung wurden Pascale Bruderer und Christoph Tonini in den Verwaltungsrat der TX Group gewählt. Die ehemalige Nationalratspräsidentin und Ständerätin Pascale Bruderer ist als Unternehmerin tätig und bereits Mitglied des Verwaltungsrats von Tamedia. Christoph Tonini bleibt bis Ende Juni 2020 CEO der TX Group und wird nach Abgabe der operativen Verantwortung in den Verwaltungsrat wechseln sowie weiterhin den Verwaltungsräten von TX Markets und Goldbach angehören.

100 Prozent Lohn

Die Unternehmungen unter dem Dach der Gruppe und die Gruppe selber für ihre Holdingfunktionen hätten entsprechend ihrer unterschiedlichen Betroffenheit Kurzarbeit beantragt. Diese Massnahme dient dazu, krisenbedingte Kündigungen zu vermeiden und trotz dramatischer Einnahmeverluste Arbeitsplätze für die Zeit nach der Krise zu erhalten, heisst es in einem am Freitagabend verschickten Statement der TX Group. Bei Tamedia im Speziellen sei die gerade in der Krise wichtige Berichterstattung darüber – beispielsweise des Ressorts Wissen – ausgebaut worden und sei nicht von der Kurzarbeit betroffen. Andere Bereiche der Berichterstattung, beispielsweise über Sport- und Kulturereignisse, seien hingegen stark reduziert worden und überproportional von der Kurzarbeit betroffen.

«Im Hinblick auf die in der Gruppe und ihren Unternehmen eingeführte Kurzarbeit haben wir diese wie Tausende von Unternehmen in der Schweiz beantragt», heisst es im Statement weiter. «Vorerst haben wir beschlossen, bis Ende Juni 2020 einen 100-Prozent-Lohnausgleich für die Kurzarbeit zu zahlen. (pd/lol/cbe)