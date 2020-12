Kevin Gander ist vom Verwaltungsrat von Radio Canal 3 und TeleBielingue zum Geschäftsführer ernannt worden. Gander ersetzt Mike Sutter, der nach zehn Jahren Tätigkeit für die Groupe Gassmann künftig als Leiter Verkaufsberatung Mitte, Zentral und Nord für das Aussenwerbeunternehmen APG|SGA tätig sein wird.



Kevin Gander war 2014 als Redaktionsleiter zu Radio Canal 3 gestossen, wie es in einer Mitteilung heisst. Seit 2016 war er als Programmleiter von Radio Canal 3 tätig. Er übernimmt die Geschäftsführung von Radio Canal 3 und TeleBielingue per 1. Dezember 2020. Gander verfügt über eine Ausbildung als Master of Advanced Studies ZHAW in Communication Management and Leadership und wird in Kürze das EMBA – Digital Transformation FHGR abschliessen.

Die Groupe Gassmann kann auch bei der Nachfolge von Gander auf interne Kräfte zurückgreifen, wie es weiter heisst. Michael Reusser übernimmt die Programmleitung und gibt die Moderationsleitung an Marco Biberstein weiter. Die Geschäftsleitung von Radio Canal 3 besteht neu aus Michael Reusser, Marco Biberstein, Michael Rossing, Christof Gerber, Lyndon Viglino sowie Renaud Jeannerat und Thierry Luterbacher.

Bei TeleBielingue setzt sich die Geschäftsleitung aus Sophie Hostettler, Pat Fluri, Chrystel Breuer, Grégory Brodard sowie Renaud Jeannerat und Thierry Luterbacher zusammen.

Für den Werbeverkauf sowie das Sponsoring ist wie bisher Gassmann Media verantwortlich. André Dummermuth und Jean-Luc Evalet werden zusammen mit dem bestehenden Verkaufsteam die Kunden aus der Region Biel-Seeland-Berner Jura, von Radio Canal 3 und TeleBielingue betreuen. (pd/cbe)