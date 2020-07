Medienförderung: Kleine Zeitungen sollen nicht profitieren

Die Finanzkommission des Nationalrats will Tageszeitungen mit einer Auflage von weniger als 40'000 Exemplaren von der Ausweitung der indirekten Presseförderung ausschliessen. Diesen Antrag hat sie zuhanden der federführenden Medienkommission (KVF) gestellt.

Der Entscheid fiel nach einer längeren Diskussion mit 22 zu 2 Stimmen bei einer Enthaltung, wie die Parlamentsdienste am Donnerstag mitteilten. Der Ständerat hatte in der Sommersession den Bundesbeitrag an die indirekte Presseförderung gegenüber dem Bundesratsentwurf um 50 Millionen Franken auf jährlich 120 Millionen Franken erhöht. Sie will mehr Publikationen durch Vergünstigungen des Zustelltarifs fördern (persoenlich.com berichtete).

Die Finanzkommission des Nationalrats unterstützt in ihrem Mitbericht die Ausweitung grundsätzlich, will aber das Geld den grösseren Verlagen zukommen lassen. Die Subventionen auf den vom Bundesrat beantragten Mittelumfang zu beschränken, lehnte die Kommission mit 18 zu 7 Stimmen ab.

Die Medienkommission wird sich im August im Detail mit dem Massnahmenpaket zugunsten der Medien befassen. Das Ziel ist es, die Vorlage in der Herbstsession zu behandeln. (sda/cbe)