Halbierungsinitiative: Komitee präsentiert Kampagne für Gebührensekung

Publiziert am 14.01.2026

Das überparteiliche Komitee der sogenannten Halbierungsinitiative hat am Dienstag in Bern seine Argumente für die Vorlage präsentiert. Die Schweizer Stimmbevölkerung entscheidet am 8. März 2026 darüber, ob die Medienabgabe zur Finanzierung der SRG von heute 335 auf 200 Franken pro Haushalt und Jahr gesenkt und für Unternehmen komplett abgeschafft wird.

«Die Senkung von 335 Franken auf 200 Franken ist angemessen. Ebenso angemessen ist es, dass alle Unternehmen von der SRG-Gebühr befreit werden», erklärte SVP-Nationalrat Thomas Matter in seinem Referat. Die Initiative zielt darauf ab, Haushalte angesichts steigender Krankenkassenprämien und Mieten zu entlasten.



«Dieses Geld fehlt im Betrieb»

Fabio Regazzi, Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbandes, kritisierte die heutige Regelung für Unternehmen: «Für den Service public bezahle ich als Privatperson 335 Franken pro Jahr. Das ist zwar die höchste TV-Gebühr der Welt, aber ich bezahle. Unfair ist aber: Ich bezahle doppelt.» Regazzi spricht damit die Unternehmensabgabe an. So habe er für seine Firma im vergangenen Jahr 8765 Franken gezahlt. «Dieses Geld fehlt im Betrieb. Bei der Ausbildung unserer Lernenden. Bei der Weiterbildung der Mitarbeitenden. Aber auch bei Team-Events, bei Investitionen und bei der Cyber-Security. Alle Mitarbeiterinnen und alle Mitarbeiter zahlen schon privat. Wir bezahlen als Betrieb also allesamt doppelt!»

Pauline Blanc, Vizepräsidentin der Jungfreisinnigen Schweiz, verwies auf die Belastung junger Menschen: «Viele junge Menschen staunen nicht schlecht, wenn die Serafe-Rechnung in Höhe von 335 Franken ins Haus flattert. Das ist unfair, zumal viele junge Menschen, gerade in der Zeit der Ausbildung, finanziell nicht auf Rosen gebettet sind.»



«Auftrag bedarf einer Neuausrichtung»

Jonas Lüthy, Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz, forderte eine Neuausrichtung: «Der öffentliche Auftrag bedarf einer Neuausrichtung. Niemand braucht gebührenfinanzierte Selbstfindung von Prominenten in Südkorea oder SRG-Dating-Shows. Die Daseinsberechtigung des ‹Service public› liegt in verlässlicher Information, in Bildungsinhalten und in der Pflege kultureller Vielfalt, wo private Anbieter an ökonomische Grenzen stossen. Das kann die SRG mit 850 Millionen Franken leisten.»

SVP-Nationalrat Gregor Rutz betonte die Notwendigkeit einer Grundsatzdiskussion: «Die 2019 erlassene Übergangskonzession der SRG ist Ende 2022 ausgelaufen. Sie wurde bis Ende 2028 verlängert. Bundesrat und Parlament wollten einmal mehr nicht über den Kernauftrag diskutieren: Alle Gegenvorschläge zur Gebührensenkungsinitiative wurden verworfen. Die Initiative zwingt dazu, diese Diskussion und die Definition des Kernauftrages endlich anzupacken.»

Die Initiative sieht vor, dass der Finanzausgleich zwischen den Sprachregionen erhalten bleibt und private Radio- und Fernsehsender mindestens den heutigen Beitrag aus der Medienabgabe erhalten. Unterstützt wird die Vorlage unter anderem vom Schweizerischen Gewerbeverband, Gastrosuisse, der SVP Schweiz und den Jungfreisinnigen Schweiz. (nil)