Tamedia: Kommunikationsleitung wird nicht neu besetzt

Die TX Group strukturiert ihre Kommunikationsabteilung um. Die vakante Position des Kommunikationsleiters bei Tamedia, die seit dem Weggang von Philip Kuhn im Sommer 2024 unbesetzt ist, wird vorläufig nicht neu ausgeschrieben. Dies bestätigte sein interimistischer Nachfolger Christoph Burbes auf Anfrage von persoenlich.com.

Im Zuge der Neuorganisation wechseln die beiden TX-Group-Sprecherinnen Franziska Lurk und Sofia Sabatini per 1. Januar 2025 zu Tamedia. Der Wechsel steht im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Abgang von Ursula Nötzli, Chief Communications & Sustainability Officer der TX Group. Mit Nötzlis Weggang wird die Kommunikation der TX Group neu organisiert. Ab 1. Januar 2025 wird die Verantwortung dezentral bei den CEOs der einzelnen Unternehmen liegen (persoenlich.com berichtete).

«Zusammen mit Christoph Burbes, der als Externer interimistisch den Transformationsprozess begleitet und als erfahrener Kommunikationsexperte Tamedia und dem Team zur Seite steht, bilden wir das neue Kommunikationsteam und bauen die Kommunikation bei Tamedia neu auf», so Franziska Lurk auf Anfrage. Sofia Sabatini werde sich dabei auf die interne Kommunikation fokussieren, Lurk auf die externe. Das Kommunikationsteam ist direkt bei Tamedia-CEO Jessica Peppel-Schulz angegliedert.

Seit mehreren Jahren bei der TX Group

Sofia Sabatini ist seit über drei Jahren als Communications & Engagement Manager bei der TX Group tätig. In ihrer bisherigen Rolle verantwortete sie die Kommunikation der Group Services sowie von gruppenweiten Projekten und war in den letzten zwei Jahren auch stellvertretend für die interne und externe Kommunikation von 20 Minuten im Einsatz. Sie verfügt über einen Master der Universität Zürich in Linguistik und Literaturwissenschaften sowie Gender Studies.

Franziska Lurk ist seit fünf Jahren bei der TX Group tätig, davon bald zwei Jahre als Junior Communications Manager. Nach ihrem Start im Kundendienst von Tamedia wechselte sie während ihres Bachelorstudiums in Kommunikation an der ZHAW in den Bereich Communications & Sustainability. Seit ihrem Abschluss im Februar 2023 unterstützt sie verschiedene interne und externe Kommunikationen für die TX Group und Tamedia.

Burbes kam als Kommunikationsberater von CEO Jessica Peppel-Schulz zu Tamedia. Er verfügt über Erfahrung in der TV- und Medienbranche und hat Unternehmen in Transformationsprozessen begleitet. Diese Expertise ist relevant, da Tamedia sich derzeit in einer Phase des Umbruchs befindet, die von Stellenabbau und der Einstellung von Medientiteln geprägt ist.