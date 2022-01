In eigener Sache: Maya Janik stösst zum Team

Auf der Onlineredaktion von persoenlich.com kommt es zu personellen Veränderungen. Zum Jahresanfang ist Maya Janik (mj) als Praktikantin gestartet.

Die Wienerin hat das Studium Internationale Beziehungen an der London School of Economics and Political Science (LSE) sowie das Studium Politikwissenschaft an der Universität Wien abgeschlossen. Danach war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an Instituten in Wien und Berlin. Sie schreibt seit 2019 auch für das österreichische Militärmagazin «Militär Aktuell» und das deutsche Magazin «Business&Diplomacy».

Loric Lehmann hat die Redaktion auf Anfang Jahr verlassen. Künftig wird er noch unregelmässig als Freelancer für den persönlich-Verlag arbeiten. Nach zwei Jahren Tätigkeit bei persoenlich.com will er sich nun auf sein Master-Studium fokussieren.

Das Team der Onlineredaktion setzt sich neu zusammen aus Michèle Widmer, Christian Beck, Tim Frei und Maya Janik. Chefredaktor und Verleger ist Matthias Ackeret. (red)