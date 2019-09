Bei der «Neuen Zürcher Zeitung» dreht das Personalkarussell weiter. Nach mehreren Abgängen im Visuals-Team verkündet nun auch Michèle Schell, dass sie die NZZ verlässt.

Nach «17 spannenden Jahren» gehe sie per Ende November, so die Webproduzentin und Bildredaktorin. «Der Entscheid ist mir nicht leicht gefallen», schreibt sie auf Twitter. Auf Anfrage von persoenlich.com will sie sich nicht zu den Gründen äussern.

In eigener Sache: Ich verlasse die NZZ nach 17 spannenden Jahren per Ende November. Der Entscheid ist mir nicht leicht gefallen. Was danach folgt, ist noch unklar. Für Jobangebote bin ich offen. Gerne retweeten. — Michèle Schell (@schellmisch) September 4, 2019



Die gebürtige Bernerin ist seit 2002 bei der NZZ, zuerst als Dokumentalistin im Redaktionsarchiv, 2008 wechselte zu NZZ Online. 2013 wurde sie Webproduzentin in der Nachrichtenredaktion, von 2014 bis Mai 2019 leitete Schell die Webproduktion. Seit Juni 2019 ist sie Mitglied der Bildredaktion / Webproduktion. (cbe)