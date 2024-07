Wäis Kiani: Modejournalistin schreibt für Schweizer Illustrierte

Publiziert am 29.07.2024

Die bekannte Journalistin und Autorin Wäis Kiani schreibt wieder regelmässig Kolumnen. So startete sie soeben einer eigenen Lifestyle-Kolumne in der Schweizer Illustrierten. Die neue regelmässige Stilkritik heisst «Wie sieht das denn aus?». Seit Juni publiziert sie auch jede Woche auf MarieClaire.de ihre Kolumne «Wäis Neue Welt», in der sie sich mit den neuen Anforderungen in der Post-Pandemie auseinandersetzt. Ab Ende September erscheint Marie Claire im deutschen Markt wieder als Printversion.

Vor einigen Jahren erklärte Kiani in einem persoenlich.com-Interview, dass sie mit Schreiben aufhöre, da sie «leergeschrieben» sei. Das habe sich nun geändert, wie sie nun gegenüber persoenlich.com erklärt: «Ich brauchte mal paar Jahre Pause und musste etwas ganz anderes oder auch mal gar nichts machen. Die beiden neuen Kolumnen machen super viel Spass, ich bin inspiriert und voller Ideen und sehr dankbar dafür. Wenn man durch ist, denkt man, das bleibt so für immer.»

Wäis Kiani wurde in der Nähe von Frankfurt am Main geboren und wuchs sowohl in Deutschland und auch einige Jahre in Teheran zu Zeiten des Schahs auf. Nach dem Abitur wurde sie wegen ihres Kleidungsstils von dem bekannten Fotografen Florian Seidel entdeckt und sofort als Stylistin für grosse Fashion-Shootings gebucht, aus dem einzigen Grund, «weil ich sogar nachts an Klamotten dachte und sehr gut Leute anziehen kann», wie sie gegenüber persoenlich.com sagte.

2004 schrieb Kiani ihren Bestseller « Stirb Susi» und wurde sofort zur vielbeachteten Autorin, was auch ihren Weg in die Schweiz ebnete. Es folgten Texte und Kolumnen über Mode, Kultur und Lebensart in der Süddeutschen Zeitung, NZZ am Sonntag, FAZ, Financial Times, aber auch in der Annabelle. 2012 erschien ihr Romandebüt «Hinter dem Mond» und 2015 der zweite Teil der Susi-Reihe «Die Susi Krise». Ihr nächster Roman ist momentan noch in Arbeit.

Zuletzt gründete sie mit ihrer Schwester Violet die Marketing- und Kommunikationsagentur Kiani & Kiani (persoenlich.com berichtete). Wäis Kiani lebt und arbeitet am Zürichsee. (ma)