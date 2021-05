Mit diesem Schritt setzt die Tessiner Verlagsgruppe ihren Weg der Erneuerung ihres Portfolios fort, um den Tessinerinnen und Tessinern ein hochwertiges Informationsangebot bieten zu können, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Nach den Investitionen der vergangenen Monate in die Lancierungen der neuen Magazine Hub und Mag setzt die Gruppo Corriere del Ticino nun auf die Modernisierung ihrer bedeutenden Sonntagszeitung in einem für die Gruppe strategischen Marktsegment.

So wird die bekannte «Il Caffè della Domenica» nach über 20 Jahren am 4. Juli eingestellt. Ihren Platz nimmt ein neues, inhaltlich wie grafisch komplett neu gestaltetes Sonntagsblatt ein. Die Produktion der neuen Zeitung übernimmt ein Team aus Redakteuren und Designern unter der Leitung von Paride Pelli, Direktor des Corriere del Ticino, das bereits Il Caffè della Domenica zu einer der wichtigsten Sonntagzeitungen im Tessin gemacht hatte.

Alessandro Colombi, CEO der Gruppo Corriere del Ticino und von MediaTI Marketing, lässt sich wie folgt zitieren: «Das neue und für den Verlag bedeutende Projekt wird sich in puncto Auflage, Leserzahl und Präsenz in der Region nicht vom Vorgängerblatt unterscheiden und unseren Leserinnen und Lesern und kommerziellen Partnern ein kompetitives Angebot in höchster Qualität bieten. Für die Monate nach der Lancierung sehe ich ein deutliches Wachstumspotenzial. Das neue Blatt wird als Print-und Digitalversion erhältlich sein, um das gesamte Spektrum an Bedürfnissen zu erfüllen und ein hochwertiges und fesselndes Leseerlebnis zu bieten.»

In den kommenden Wochen werden über die direkten Vertriebskanäle und die Partner weitere Informationen kommuniziert. Für den Start am 29. August sind zudem Sonderaktionen geplant. (pd/lol)