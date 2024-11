Gassmann Media: Neuer CEO und zusätzlicher Chefredaktor in Biel

Bärenfeller war zuletzt CEO von Pomona Media in Visp, der Herausgeberin des Walliser Boten und Betreiberin von Radio Rottu. Bei Gassmann Media in Biel wird er Teil der Geschäftsleitung, wo er neben Finanzchefin Caroline Zengaffinen und der publizistischen Leiterin Nicoletta Cimmino als CEO die Geschäfte leiten wird. Das schreibt der Verlag in einer Hausmitteilung in seinen Medien.

Gassmann gibt das Bieler Tagblatt heraus und betreibt die zweisprachigen Medien ajour.ch, Radio Canal 3 und TeleBielingue. Verleger und Inhaber von Gassmann sind in Co-Verantwortung Fredy Bayard und Stefan Niedermeier. Bayard war in gleicher Funktion zuvor bei Pomona im Wallis tätig, von wo nun auch Bärenfaller nach Biel wechselt.

Gander wechselt zu Energy von Ringier

Der neue Gassmann-CEO löst Kevin Gander ab, der zu Ringier wechselt und dort die Führung von Energy Schweiz übernimmt (persoenlich.com berichtete). Mit der Neubesetzung führt das Bieler Medienhaus den Posten des CEO wieder ein. Gander war nach eineinhalb Jahren als CEO per Februar 2024 zum betriebswirtschaftlichen Leiter zurückgestuft worden, nachdem das Unternehmen die Konzession für sein Lokalfernsehen verloren und die Führungsstruktur neu organisiert hatte.

Eine personelle Veränderung gibt es auch an der Spitze der Redaktion des Bieler Tagblatts, das Gassmann herausgibt. Per 1. Januar wird Werner de Schepper Teil der Chefredaktion, die er sich fortan mit der bisherigen Co-Leitung von Andrea Butorin und Tobias Graden teilen wird. Das teilte der Verlag intern mit, wie persoenlich.com erfahren hat.

Nach Ringier-Freistellung zum Bieler Tagblatt

De Schepper, zuvor in zahlreichen Leitungsfunktionen bei Ringier und AZ Medien tätig, ist seit vergangenem April als Blattmacher im Mandatsverhältnis für das Bieler Tagblatt tätig, nachdem ihn Ringier freigestellt hatte.