SRF: Nicole Vögele erhält Menschenrechts-Filmpreis

Die «Rundschau» berichtete im Oktober 2021 über illegale Pushback-Aktionen an der kroatisch-bosnischen Grenze. Die Recherche war ein Resultat eines europäischen Rechercheverbunds. Die Macherinnen und Macher, darunter die «Rundschau»-Journalistin Nicole Vögele, wurden 2022 mit dem Deutschen Menschenrechts-Filmpreis ausgezeichnet, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

Filmaufnahmen des europäischen Rechercheverbundes, an dem neben der «Rundschau» «Lighthouse Reports», das ARD-Magazin «Monitor», ARD Radio Wien, «Der Spiegel, «Pointer», «Novosti» und «RTL Kroatien» beteiligt waren, belegen schwere und systematische Menschenrechtsverletzungen durch maskierte Uniformierte an der kroatischen Grenze zu Bosnien. Die Bilder zeigen unter anderem, wie Flüchtende mit Schlagstöcken über die Grenze aus der EU hinausgeprügelt werden, sodass sie in Kroatien keinen Asylantrag stellen können. Weitere Aufnahmen belegen, dass Flüchtende von Kleintransportern aufgegriffen und illegal über die Grenze zurück nach Bosnien gebracht werden.

Die Recherche, die am 6. Oktober 2021 in der «Rundschau» ausgestrahlt wurde, zeigt auf, dass die illegalen Zurückweisungen systematisch und staatlich organisiert sind und auch gewaltsam erfolgen. Zwischen Mai und September 2021 filmte das Rechercheteam elf solcher illegalen Pushbacks. Zudem konnte die Recherche die maskierten Uniformierten als Mitglieder der kroatischen Interventionspolizei identifizieren, die dem Innenministerium untersteht. Weitere Beamte berichten anonym von den Pushbacks, die intern Operation «Korridor» genannt werden würde. Die EU und Deutschland unterstützen Kroatien seit Jahren bei der Grenzsicherung mit Geld und Ausrüstung.

Die Macherinnen und Macher des Beitrages, darunter die «Rundschau»-Journalistin Nicole Vögele, wurden 2022 mit dem Deutschen Menschenrechts-Filmpreis in der Kategorie «Magazin» ausgezeichnet. Der Preis, der mit 2500 Euro dotiert ist, wird alle zwei Jahre Anfang Dezember verliehen.

Die Jury urteilt, dass es der Filmbeitrag schaffe, durch tiefgründige Recherche, packende Bilder und kluge Dramaturgie wachzurütteln und zu empören. Der Rechercheverbund sei damit der Kritik- und Kontrollfunktion von Medien gerecht geworden. Neben Nicole Vögele wurden Shafagh Laghai, Klaas van Dijken, Jack Saproch, Srdjan Govedarica, Andrea Beer, Jerko Bakotin, Phevos Simeonidis, Bashar Deeb, Steffen Lüdke, Els van Driel, Andrei Popoviciu, Lamia Šabić und Danka Derifa ausgezeichnet. (pd/wid)