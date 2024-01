Tamedia: Nik Walter «nicht ganz freiwillig» frühpensioniert

von Michèle Widmer

Weit über hundert Menschen demonstrieren am 31. Oktober 2023 vor dem TX-Group-Gebäude in Zürich gegen den Stellenabbau bei Tamedia und 20 Minuten (persoenlich.com berichtete). In diesen Tagen hatten etwa 80 Mitarbeitende in der Deutschschweiz und der Romandie die Kündigung erhalten. Betroffen war auch Nik Walter, langjähriger Wissenschaftsredaktor und Ressortleiter bei Tages-Anzeiger und SonntagsZeitung. «Ich habe das Angebot für eine Frühpensionierung angenommen – nicht ganz freiwillig», wie er im Gespräch mit persoenlich.com sagt.

Das Wissen-Team, welches im Sommer 2020 ins Ressort Leben integriert wurde ist, umfasste bisher sieben Redaktorinnen und Redaktoren. Im Rahmen der angekündigten Sparmassnahmen musste eine Stelle weg. «Für mich war eigentlich immer klar, dass ich bis zu meiner Pensionierung im Sommer 2025 weiterarbeiten will», sagt Walter. Er habe das Angebot von Tamedia zusammen mit dem HR durchgerechnet und sei für sich zum Schluss gekommen, es anzunehmen. Auch mit Blick auf seine Kolleginnen und Kollegen im Team, die alle noch ein paar Jahre weiter von der Pensionierung entfernt sind.

Den Leserinnen und Lesern wird Walters Frühpensionierung kaum ins Auge fallen. Er wird weiter für den Tages-Anzeiger schreiben, einfach als freier Autor, wie er sagt. Auch andere Medien hätten deswegen bereits bei ihm angeklopft.

Walter arbeitete seit 1997 für Tamedia. Von 1999 bis Ende 2021 leitete er das Ressort Wissen. 2013 hat er den Prix Media der Akademie der Naturwissenschaften gewonnen.