Radio und TV: Parteien und Kantone gegen Bundesrats-Pläne

Bei den Privaten herrscht Unmut. Künftig soll es in der Schweiz mehr Versorgungsgebiete für lokale Radio- und TV-Sender geben. Bei den Radios sind dies zwanzig statt wie bisher zwölf (persoenlich.com berichtete). Bereits haben sich mehrere Kantone ablehnend zu diesem Vorhaben geäussert, zuletzt die Aargauer Regierung. Auch der Verband Schweizer Privatradios (VSP) lehnt die vorgeschlagenen Versorgungsgebiete und das damit zusammenhängende Modell des Uvek mit einer Konzession mit Abgabenanteil pro Region ab. Auch Telesuisse, der Verband der Schweizer Regionalfernsehen, lehnt die Verordnung des Bundesrats ab.

«Es greift zu stark in die bestehende funktionierende Privatradiolandschaft ein und schafft mit Bundesgeld neue Marktverhältnisse, mit grosser Wahrscheinlichkeit auch neue Privatradios, die aber wenig Chance auf wirtschaftlichen Erfolg haben», hiess es in der Vernehmlassungsantwort des VSP. Damit sei die Gefahr gross, dass die jetzige Privatradiolandschaft, die einen wesentlichen Service public régional leiste, in grosse Schwierigkeiten komme und sogar existenziell bedroht werde (persoenlich.com berichtete).

Bis auf Zürich und Zug sind alle Kantone dagegen

Letzte Woche ist die Vernehmlassungsfrist abgelaufen. Die Rückmeldungen seien «fast ausnahmslos negativ», wie der Tages-Anzeiger berichtet. Demnach stellten sich mit Ausnahme der Kantone Zürich und Zug alle Kantone, die Gewerkschaften, der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse sowie die Parteien von SP bis SVP in zentralen Punkten gegen die Pläne.

SVP, FDP, Die Mitte sowie Gewerbeverband und Economiesuisse würden insbesondere die geplante geografische Neuaufteilung gebührenberechtigter Sendegebiete kritisieren. Wer die einzige Konzession für ein solches Gebiet bekommt und dafür Gebühren kassiert, muss ein bestimmtes Mass an Regionalinformationen über Politik, Kultur und Sport liefern (persoenlich.com berichtete).

Doch gerade die Definition, was Regionalinformation ist, führte im Zuge eines Aufsichtverfahrens des Bakoms gegen zwei lokale TV-Sender zur Kritik der Fernsehveranstalter – Telesuisse-Präsident André Moesch schrieb in einem persoenlich.com-Blogbeitrag zum Beispiel: «Das Heimspiel der lokalen Fussballmannschaft ist es. Der Auswärtsmatch hingegen nicht.»

Auch Gewerkschaftsbund und SSM sind kritisch

Gemäss neuer Bundesratsverordnung verlaufen die neuen Versorgungsgebiete jedoch entlang der Kantonsgrenzen und nicht mehr wie heute entlang kultureller und wirtschaftlicher Räume. Praktisch alle Kantone bemängeln gemäss dem Tages-Anzeiger, dass damit die Anreize für grenzüberschreitende Berichte wegfallen würden.

Bürgerliche Parteien und Wirtschaftsverbände würden laut der Zeitung sagen, dass mehrere Konzessionen in Grossregionen wie Zürich, Bern oder Basel die Medienvielfalt und die Investitionsbereitschaft fördern würden. Gebe es aber bloss noch eine Konzession pro Gebiet, bewirke dies das Gegenteil. Schliesslich würden Parteien und Kantone verlangen, dass die Neuordnung nicht vor der Abstimmung über das neue Medienförderpaket vom 13. Februar geplant werden soll. Die Kostenfolgen seien wegen des unklaren Abstimmungsausgangs nicht abzuschätzen.

Auch der Gewerkschaftsbund und das Syndikat Schweizer Medienschaffender (SSM) stehen den Plänen des Bundesrats kritisch gegenüber. Sie erwarten gemäss dem Tages-Anzeiger, dass zu wenig Geld für gute Ausbildung von Lokaljournalisten und -journalistinnen vorhanden sei. Der Bundesrat gefährde mit dieser Verordnung zudem zahlreiche Stellen in der Medienbranche. (tim)