Tamedia: Partnerschaft mit Red Bull wird erweitert

Die Mediengruppe Tamedia und Red Bull arbeiten nun noch enger zusammen: Wie aus einer Mitteilung von Freitagmorgen hervorgeht, werden die Schweizer Ausgaben der Magazine «Bergwelten», «Innovator» und «The Red Bulletin» ab 2020 Tamedia-Medientiteln beigelegt.

So wird der vierteljährlich erscheinende «Innovator» mit einer gesteigerten Auflage neu dem «Tages-Anzeiger» beigelegt. Darüber hinaus wird das Magazin «Bergwelten», neben der Distribution über Abonnements und Einzelverkauf am Kiosk, in Form zweier Sonderausgaben der «Schweizer Familie» beigefügt. Das Active-Lifestyle-Magazin «The Red Bulletin» erscheint weiterhin zehnmal pro Jahr als Beilage der «SonntagsZeitung» und «Le Matin Dimanche».

Nebst der Distribution über die Tamedia-Medientitel werden die drei oben genannten Magazine ab sofort von Tamedia Advertising und ab Januar Goldbach Publishing vermarktet. «Mit der Erweiterung unserer Kooperation mit Red Bull durch die Vermarktung der Magazine Bergwelten, Innovator und The Red Bulletin eröffnen sich für beide Seiten neue Wege, gemeinsam noch erfolgreicher zu sein. Davon profitieren schlussendlich unsere Leserinnen und Leser sowie unsere Anzeigenkunden», lässt sich Philipp Mankowski, Chief Sales Officer National Media Tamedia Advertising und ab 1. Januar 2020 Managing Director Goldbach Publishing und Mitglied der Geschäftsleitung von Goldbach, in der Mitteilung zitieren.(pd/lol)