Publiziert am 23.04.2026

Der langjährige Stadionsprecher der SCRJ Lakers und SRF-Redaktor Pascal Schmitz legt sein Mandat beim National-League-Club mit sofortiger Wirkung nieder. Dies teilte der Verein am Mittwochabend mit. Schmitz lässt sich in der Mitteilung mit den Worten zitieren, er wolle «Schaden von den Lakers abwenden».

Hintergrund ist ein Artikel der Weltwoche, verfasst von Christoph Mörgeli, der Facebook-Kommentare von Schmitz aus den Jahren um 2010 und 2011 öffentlich machte. Darin finden sich unter anderem rassistische Beleidigungen gegen einen saudi-arabischen Fussball-Schiedsrichter sowie weitere diskriminierende und vulgäre Äusserungen. Die Posts sind inzwischen gelöscht.

Die Veröffentlichung erfolgte nur wenige Tage, nachdem Schmitz in seiner Funktion als SRF-Journalist die Affäre um Patrick Fischers gefälschtes Covid-Zertifikat für die Olympischen Spiele 2022 in Peking ins Rollen gebracht hatte. Fischer wurde daraufhin vom Eishockeyverband freigestellt. Die Weltwoche-Recherche zu den alten Posts liest sich vor diesem Hintergrund auch als Gegenschlag.

Die Lakers verurteilten die damaligen Äusserungen von Schmitz «aufs Schärfste» und begrüssten seinen Rücktritt. Der Verein betonte, erst nach Erscheinen des Weltwoche-Artikels die Tragweite der Inhalte erkannt zu haben. Auch SRF distanzierte sich von den Posts und erklärte, diese entsprächen nicht den publizistischen Leitlinien. Welche Konsequenzen der Fall für Schmitz’ Tätigkeit als Moderator von «Schweiz aktuell» hat, liess der Sender offen. (pd/nil)