Gesetz über elektronische Medien

Peter Wanner schiesst scharf gegen den Entwurf

In einem Gastkommentar in der NZZ findet der AZ-Verleger deutliche Worte gegen den BGeM-Gesetzesentwurf. Er fordert eine Neuorientierung in der Medienpolitik – und schlägt eine direkte Medienförderung für die Verlage vor.

Peter Wanner, Vizepräsident Verband Schweizer Medien und VR-Präsident AZ Medien, spricht bei der Service-public-Konferenz im November 2017 in Bern. (Bild: Keystone/Peter Klaunzer)