Weltwoche Verlag: Philipp Gut verlässt die Weltwoche

Nach langjähriger Zusammenarbeit lösen die Weltwoche Verlags AG und Philipp Gut, stellvertretender Chefredaktor, Inlandchef und Buchautor, ihr Arbeitsverhältnis im gegenseitigen Einvernehmen auf. Dies schreibt die Weltwoche in einer kurzen Mitteilung exklusiv an persoenlich.com. Weitere Angaben will Verleger Roger Köppel auf Anfrage keine machen.

In der Mitteilung heisst es zudem: «Die Weltwoche dankt Philipp Gut für seine herausragenden Leistungen und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.» (pd/eh)