TX Group: Pietro Supino gibt Vorsitz der Konzernleitung ab

In den drei Unternehmen tragen nun die CEOs mit ihren Geschäftsleitungen die Ergebnisverantwortung und berichten künftig direkt an den Verwaltungsrat der TX Group, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Zu ihrer Unterstützung, als Bindeglied zum Verwaltungsrat und zu dessen Entlastung, werde zudem die Funktion des Group COO neu ausgerichtet und voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 besetzt, wie es weiter hiess.

Verleger und Verwaltungsratspräsident Pietro Supino wird sich im Zuge der eingeleiteten Organisationsentwicklung auf diese Aufgaben konzentrieren und den Vorsitz der Konzernleitung, den er bisher ebenfalls innehatte, abgeben.

Macciacchini und Frank verlassen Gruppe

Auch in der Konzernleitung der TX Group gibt es einige Abgänge: Sandro Macciacchini, Mitglied der Konzernleitung und Chief Operating Officer mit Verantwortung für die Group Services Finance, HR, Legal, IT und Real Estate, habe sich entschieden, den Konzern zu verlassen, teilte das Unternehmen mit. Er werde seine Aufgaben übergeben, sobald die neue Stelle besetzt werden konnte.

Schliesslich habe sich auch Michi Frank entschieden, die operative Verantwortung für die Goldbach Group abzugeben. Er übergibt seine Funktion im Sommer 2024 an Christoph Marty, heute CEO der Goldbach Neo OOH. Frank werde sich neu orientieren, Marty aber beratend zur Seite stehen (persoenlich.com berichtete). (awp/sda/cbe)