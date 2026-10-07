SRF: Protestbrief aus dem Radiostudio

Publiziert am 07.10.2026

Das Schreiben ging am Dienstag an die Co-Leitung der Information, wie die Zeitungen von CH Media berichteten. Die Unterschriftensammlung laufe weiter. Die Unterzeichnenden bemängeln, dass für Brunner kein «angemessener Platz in den neuen Strukturen» gefunden worden sei. Laut dem Brief wurde sie dazu gebracht, SRF zu verlassen. Die 62-Jährige arbeitet seit 40 Jahren für SRF, war Korrespondentin in den USA und im Nahen Osten und moderierte elf Jahre das «Tagesgespräch».

Neben Brunner geben bei Radio SRF auch die Leiter der Wirtschafts- und der Inlandredaktion, Jan Baumann und Stefan Eiholzer, ihre Funktionen ab (persoenlich.com berichtete).

Grundsätzlich vermissen die Radioleute beim Umbau «publizistische Überlegungen». Es gehe vor allem um die Verbreitung der Inhalte, nicht um die Inhalte selbst. SRF führt derzeit die Chefredaktionen von Radio und Fernsehen zusammen, alle Kaderleute mussten sich neu bewerben.

«SRF nimmt den Brief zur Kenntnis und wird die darin geäusserten Anliegen intern aufarbeiten», schrieb die Medienstelle. Zu Personalien äussere man sich nicht. Bei der Fusion würden Führungsfunktionen neu ausgerichtet oder aufgehoben, dies sei kein Werturteil über die Betroffenen. (sda/cbe)