Tamedia: Proteste gegen neue Textlängen-Vorgaben

Publiziert am 14.07.2025

Laut einem Bericht der Republik sind bei Tamedia neue Textlängen-Vorgaben auf Widerstand gestossen. Grund sind neue Regeln, die der publizistische Leiter Simon Bärtschi Ende Juni per E-Mail angekündigt hatte. Rund 180 Mitarbeitende sollen ein Protestschreiben gegen die Massnahmen unterzeichnet haben.

Die neuen Regeln sehen vor, dass Journalistinnen und Journalisten ihre Texte in vorgegebene Kategorien von XS (1500 Zeichen) bis XL (8000 Zeichen) einteilen müssen. Verschärft wurde laut Republik die Toleranz: Statt wie bisher dürfen Texte neu nur noch maximal 150 Zeichen über oder unter der vorgegebenen Länge liegen.

«20-Minutisierung» befürchtet

In ihrem Protestschreiben kritisieren die Mitarbeitenden laut Republik die kurze Ankündigungsfrist von nur vier Arbeitstagen und sprechen von einer «Geschäftsleitung im Panikmodus». Sie befürchten eine «20-Minutisierung» der Titel und beklagen, dass «Klicks alles» seien. Die starren Vorgaben stünden im Widerspruch zu dem, was das Unternehmen jahrelang gepredigt habe: «Digitales Storytelling, Online First, keine Gedanken an den Print».

Bärtschi hatte die Anpassungen mit der «geplanten Automatisierung der Print-Produktion» begründet.

«Textlängenmodelle sind in vielen Medienhäusern ein bewährtes Mittel, um redaktionelle Prozesse effizienter zu gestalten», so Tamedia-Sprecherin Franziska Lurk auf Anfrage von persoenlich.com. Ziel sei es, «Planung und Produktion über alle Titel hinweg besser zu strukturieren» und «Ressourcen gezielter einzusetzen». Die «höchste inhaltliche Qualität ist und bleibt unser Anspruch – auch mit neuen Prozessen».

Auf die konkrete Frage, ob die Automatisierung der Print-Produktion zu weiterem Stellenabbau führe, geht Tamedia nicht ein.

Widersprüchliche Reichweiten-Angaben

«Wir schätzen den offenen Dialog mit unseren Teams sehr», betont Lurk. «Rückmeldungen aus der Redaktion, etwa über die Personalkommission, nehmen wir ernst und beziehen sie auch aktiv in die Weiterentwicklung unserer Prozesse ein.» Die Zahlen würden den Kurs bestätigen: Die Reichweite der «Kernmarken» sei im ersten Halbjahr um fünf Prozent gestiegen, während der Gesamtmarkt über zwei Prozent verloren habe.

Die Fachzeitschrift Schweizer Journalist:in hatte kürzlich von einem Reichweiten-Einbruch um 30 Prozent berichtet und dies als Folge der «Zero-Klick-Economy» bezeichnet. Dabei handelt es sich um KI-getriebene Plattformen, die Inhalte aufsaugen, ohne die Quelle zu würdigen. Tamedia widerspricht diesen Angaben. (cbe)