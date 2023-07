Mediapulse: Radio 24 erobert sich ersten Platz zurück

von Christian Beck

Ein ganzes Jahr lang hat Radio Pilatus Höhenluft geschnuppert. Im ersten Semester 2022 schob sich der Zentralschweizer Sender an Radio 24 vorbei an die Spitze (persoenlich.com berichtete). Diesen Platz konnte Pilatus auch im zweiten Semester 2022 halten. Doch nun ist Schluss: Radio 24 ist im ersten Halbjahr 2023 zurück auf den ersten Platz geklettert. Dies zeigen die neusten Zahlen der Forschungsstelle Mediapulse.

Zu den absoluten Zahlen: Radio 24 erreichte in den ersten sechs Monaten dieses Jahres täglich 224'660 Hörerinnen und Hörer – das sind 14'470 mehr als noch im ersten Halbjahr 2022 (alle Zahlen von Montag bis Sonntag, Deutschschweiz, ab 15 Jahren). Radio Pilatus hingegen verlor leicht. Den Sender aus Luzern schalteten täglich 210'040 Personen ein (minus rund 3000 Personen). Im Vorjahr noch auf dem undankbaren vierten Platz, kämpfte sich Energy Zürich wieder zurück auf das Podest, dies mit einem signifikanten Plus von 21'110 Hörerinnen und Hörer – neu erreichte der Stadtzürcher Sender 208'770 Zuhörende. Die Radiosender selbst kommunizieren jeweils die Hörerzahlen von Montag bis Freitag, ohne das nutzungsschwächere Wochenende. So betrachtet landete Energy Zürich gar auf dem zweiten Platz – hinter Radio 24 und vor Pilatus.

Signifikante Veränderungen gab es im ersten Halbjahr 2023 nur wenige. Nebst Energy Zürich erlebte auch Radio Melody einen Höhenflug. Der Musiksender von CH Media legte um 15'620 Hörerinnen und Hörer zu und erreichte neu täglich 95'340 Personen. Ein kräftiges Plus um 22'480 Personen verzeichnete Virgin Radio Switzerland und kam neu auf 86'620 Hörerinnen und Hörer. Einen signifikanten Taucher einstecken musste dafür Sunshine Radio, das seit Anfang Jahr ebenfalls zu CH Media gehört. Das Stammpublikum scheint den Besitzerwechsel nicht goutiert zu haben: Der Sender aus Rotkreuz erreichte täglich 67'330 Personen, was einem Minus von 10'620 Personen entspricht.







In einer anderen Liga als die Privatradios spielen die Radiosender der SRG. 1,178 Millionen Personen erreichte Radio SRF 1 jeden Tag (plus 16'860). SRF 3 verlor 66'640 Hörerinnen und Hörer und kam so neu auf täglich 904'890 täglichen Zuhörenden. Auf Platz drei landete wie im ersten Halbjahr 2022 Radio Swiss Pop mit 453'460 erreichten Personen (plus 28'270).



