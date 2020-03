Todesfall: Radiojournalist Hans-Peter Meng ist tot

Der langjährige Radiojournalist Hans-Peter Meng ist am 26. Februar 2020 gestorben, am 6. März wurde er in Zürich beigesetzt. Meng war unverheiratet und hinterlässt keine Verwandten, wie es in der NZZ vom Mittwoch heisst. Meng habe nach einem Schlaganfall seit 2015 in einer Altersresidenz gelebt. Er habe nur noch schwer sprechen können und sei ans Bett gefesselt gewesen.

Meng wurde 1929 in Zürich geboren. Seinen journalistischen Start hatte er als Filmkritiker bei der Weltwoche. Später war er «fliegender Reporter» beim Radiostudio Zürich, schliesslich war er 20 Jahre lang Informationschef und verantwortete dabei auch die erste Ausstrahlung des «Regionaljournals Zürich Schaffhausen» vom 23. November 1978. Anfang der 1980er-Jahre gründete er zusammen dem vormaligen «Tagesschau»-Moderator Alfred Fetscherin Radio Z (heute Energy Zürich). Ab 2003 war Meng Verwaltungsratspräsident und Aktionär des TV-Senders Züri Plus (heute Tele Z). (cbe)