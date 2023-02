Tamedia: Raphaela Birrer wird Chefredaktorin

Grosse Umwälzungen im Hause Tamedia: Die bisherige Mantel-Redaktion Tamedia wird neu zur Redaktion Tages-Anzeiger. Mit der neuen Organisation, die ab dem 6. März gilt, gehen personelle Veränderungeneinher. Tamedia-Inlandchefin Raphaela Birrer wird Chefredaktorin, Adrian Zurbriggen ihr Stellvertreter. Matthias Chapman und Kerstin Hasse komplettieren das Team der Chefredaktion.

Arthur Rutishauser, der bislang in Personalunion die Redaktion Tamedia und die SonntagsZeitung führte, konzentriert sich künftig auf die Weiterentwicklung der SonntagsZeitung.

Priska Amstutz und Mario Stäuble, die als bisherige Co-Chefredaktion des Tages-Anzeigersdas lokale Ressort geführt haben, werden in der neuen Struktur an entscheidenden Stellen tätig sein, wie Tamedia in einer Medienmitteilung schreibt. Stäuble wird Inlandchef des Tages-Anzeigers und übernimmt damit einzentrales Ressort von Raphaela Birrer. Priska Amstutz ist bei Tamedia für ein neues Projektmit hoher strategischer Bedeutung vorgesehen.

Raphaela Birrer ist seit 2022 Mitglied der Chefredaktion Tamedia. Seit 2019 leitete sie das Inland-Ressort der Mantelredaktion. Zuvor war sie Bundeshauskorrespondentin und Inlandredaktorin beim Tages-Anzeiger sowie Redaktorin bei Newsnet.