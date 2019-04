Aprilscherze: Rauchfreies Sechseläuten oder ein Umlaut-Massaker

April, April: Am Montag durften Leserinnen und Leser von Zeitungen nicht alles Ernst nehmen. Der «Tages-Anzeiger» etwa berichtete, dass am diesjährigen Sechseläuten kein Feuer mehr angezündet wird, die NZZ kündigte ein «Umlaut-Massaker» an und der «Landbote» entdeckte einen neuen Partner für den FC Winterthur: den FC Barcelona.

«Es droht ein Umlaut-Massaker» titelte die NZZ am 1. April. Die Stadt Zürich werde künftig auf die ü-Pünktchen in «Zürich» verzichten. Dies auf Wunsch der Standort- und Tourismusförderer, welche mit dem Umlaut nichts anzufangen wissen. Ohne ü-Pünktchen könne man sich im globalen Kontext besser als Marke positionieren. Auf allen amtlichen Dokumenten, Publikationen und Schildern werde künftig deshalb nur noch «Zurich» stehen.

Der «Tages-Anzeiger» wiederum machte publik, dass das Sechseläuten ab sofort ohne Feuer auskommen muss. Grund seien die zu hohen Emissionswerte. Der Holzhaufen, der dem Böögg jeweils sein letztes Stündchen beschert, entspreche laut Angaben der Stadt einer «Holzfeuerungsanlage mit über 500 Kilowatt Leistung». Deshalb müsse das Holzfeuer durch ein Gasfeuer ersetzt werden.

Fussballfans im Sulzerhochhaus

Eine besonders lohnenswerte Partnerschaft entdeckte der «Landbote»: Der FC Winterthur werde künftig mit dem FC Barcelona zusammenspannen. Die Spanier wollen den FC Winterthur dabei unterstützen, die Schützenwiese Super-League-tauglich zu machen, unter anderem mit einer neuen Beleuchtungsanlage. Zudem solle es im angrenzenden Sulzer-Hochhaus ein Barcelona-Fan-Hotel geben.

Auch die Verkehrsbetriebe Glattal kündigten am 1. April eine bahnbrechende Neuigkeit an: Sie lancieren einen «Aquabus», ein Pendlerschiff für den 550 Meter langen Glattparksee. Der «Aquabus» erlaube es, dem Stau in der Region Glattpark auszuweichen. Um die Pendlerinnen und Pendler auf dem Arbeitsweg zu entschleunigen, werde das Boot jeweils in der Mitte des Sees für drei Minuten anhalten. Die Jungfernfahrt mit Kaffee und Gipfeli finde - April, April - am Montag statt.

Skelettfund und gendergerechte Alarmsirene

Auch die Berner Medien haben ihrem Publikum am Montag manch einen Bären aufgebunden. Das «Journal du Jura» zum Beispiel verkündete, in Moutier solle am Abend eine Kappeler Milchsuppe serviert werden. Ein Zuger und ein Zürcher Geistlicher wollten auf diese Weise den Streit um die Kantonszugehörigkeit des Städtchens schlichten. Der «Bund» behauptete, die Drogenrazzia-Alarmsirene der Reitschule solle gendergerecht werden. «Die Klänge werden neu eingesungen - und zwar vom Frauenchor der Reitschule.» Das «Bieler Tagblatt» wusste zu berichten, dass in der Kirche Ligerz bald Starkoch Anton Mosimann aktiv werde. So solle die Auslastung des Gotteshauses verbessert werden.

Das «Thuner Tagblatt» meldete einen Skelettfund bei der Sanierung des Schlossturms; womöglich handle es sich um Minnesänger Heinrich von Strättligen. Die «Berner Zeitung» dämpfte die Vorfreude der Aareschwimmer auf den Sommer: Ab diesem Sommer dürfe die Wassertemperatur nicht mehr über 20 Grad steigen, denn der Kanton reguliere künftig die Temperatur bei Thun. Über den Hochwasser-Entlastungsstollen werde allenfalls kühles Wasser in den Fluss geleitet.(sda/wid)