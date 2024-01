Mediapulse: Reine Musiksender sind weiter auf Höhenflug

von Christian Beck

Radio Pilatus bleibt das reichweichtenstärkste Privatradio der Schweiz. Im zweiten Semester 2023 erreichte der Sender im Schnitt täglich 223'820 Hörerinnen und Hörer (alle Zahlen von Montag bis Sonntag, Deutschschweiz, ab 15 Jahren). Dies entspricht einem leichten Plus gegenüber dem Vorjahressemester, wie die am Freitag veröffentlichten Daten der Forschungsstelle Mediapulse zeigen.

Auch die weiteren Podestplätze bleiben unverändert: Radio 24 vor Energy Zürich. Radio 24 von CH Media erreichte 213'710 Hörende, dies entspricht einem leichten Minus von rund 5300 Hörerinnen und Hörern. Dahinter folgt Stadtrivale Energy Zürich, der mit 201'910 täglichen Zuhörenden um über 7000 Personen zulegen konnte. Der Abstand zwischen den beiden Zürcher Sendern wurde also enger.

Auch sonst scheinen die aktuellen Zahlen eher unspektakulär zu sein. Signifikante Veränderungen gab es im zweiten Halbjahr in den Top 20 laut Mediapulse nur eine: Radio Top verlor fast 15'500 Hörerinnen und Hörern und kommt neu noch auf 80'730 Personen, die den Sender aus Winterthur täglich einschalteten.

Bemerkenswert ist der weitere Aufstieg von Vintage Radio aus der Energy-Gruppe. Der Oldiesender landete auf Platz sechs mit neu 169'120 Hörenden (plus 8670). In einer Mitteilung spricht die Energy-Gruppe von einem «neuen Rekordwert». Der Musiksender Radio Melody von CH Media machte gegenüber dem Vorjahr gleich vier Plätze gut und kommt neu auf Platz 10 – mit 104'880 Hörerinnen und Hörern (plus 11'350). Und auf den Platz 20 schiebt sich Flashback FM, ebenfalls zu CH Media gehörend. Der Oldiesender kickte mit 66'210 Hörenden (plus 2290) Radio Südostschweiz aus den Top 20. «Die nationalen Radiosender Radio Melody und Flashback FM verzeichnen Hörerrekorde», heisst es denn auch in einer Mitteilung.







Auch bei den Marktanteilen, die vor allem beim Verkauf von Radiowerbung relevant sind, liegt Radio Pilatus mit 3,15 Prozent auf dem ersten Platz. Den zweiten Platz teilen sich mit 2,66 Prozent die Radios Argovia und Central. Dahinter folgt Radio 24 mit 2,34 Prozent Marktanteil. Der Marktanteil ist eine Kombination aus Reichweite und Hördauer.

Das am längsten gehörte Schweizer Privatradio war im zweiten Halbjahr 2023 Radio Eviva mit 77 Minuten pro Tag. Dahinter folgen Radio Central (74 Minuten) und Radio Melody (68 Minuten). Reichweitensieger Pilatus wurde während 63 Minuten pro Tag eingeschaltet.

SRG-Sender verlieren

In der Schweiz läuft das Radio übrigens während 112 Minuten pro Tag, wie Mediapulse in einer Mitteilung schreibt. Den Schnitt nach oben drücken die Sender der SRG. So wurde SRF Musikwelle im zweiten Halbjahr 2023 täglich während 124 Minuten eingestellt, Radio SRF 1 während 107 Minuten. In Sachen Reichweite schwingt Radio SRF 1 wie immer obenaus: 1,1 Millionen Hörerinnen und Hörer schalten täglich ein – das sind dennoch über 80'000 Personen weniger als im Vorjahressemester. Überhaupt haben die SRG-Sender im Vergleich zur Vorjahresperiode insgesamt an Reichweite verloren: In der Deutschschweiz erreichten die Programme täglich insgesamt 2,45 Millionen Personen, das waren über 100'000 weniger als noch 2022.

Die Radioforschung von Mediapulse erfasst die lineare Nutzung von Radioprogrammen über sämtliche analogen und digitalen Verbreitungsvektoren. Aus forschungstechnischen und forschungsökonomischen Gründen unberücksichtigt bleibt dabei aber laut Mitteilung zum einen jene lineare Radionutzung, die über Kopfhörer erfolgt. Diese dürfte vor allem bei jüngeren Zielgruppen nicht unerheblich sein. Ebenfalls nicht erfasst wird zum anderen die zeitversetzte beziehungsweise die On-Demand-Nutzung von Radioangeboten.