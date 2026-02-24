SRF: Olympia zieht Rekordpublikum an

Publiziert am 24.02.2026

SRF hat während der Olympischen Winterspiele in Milano Cortina Rekordwerte bei der TV- und Online-Nutzung erzielt. Im Durchschnitt verfolgten 225'000 Personen aus der Deutschschweiz das rund 216-stündige Liveprogramm auf SRF zwei. Der Marktanteil lag bei 33,1 Prozent – der höchste Wert für Olympische Spiele seit der Messumstellung 2013. Insgesamt erreichte SRF mit der Olympia-Berichterstattung 3,4 Millionen Personen in der Deutschschweiz, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die meistgesehene Sendung war die Ski-Alpin-Abfahrt der Männer am 7. Februar, in der Franjo von Allmen Gold gewann. Sie verfolgten 896'000 Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil 82,7 Prozent). Weitere Spitzenwerte erreichten der zweite Lauf des Riesenslaloms der Männer (882'000, 81,3 Prozent) und die Frauen-Abfahrt (822'000, 75,3 Prozent). Das Eishockey-Viertelfinalspiel der Schweiz gegen Finnland am 18. Februar sahen durchschnittlich 465'000 Personen (37,3 Prozent Marktanteil). Beim Curling-Final der Frauen schauten 374'000 zu (63,3 Prozent), die neue Disziplin Skibergsteigen verzeichnete beim Mixed-Silber 421'000 Zuschauende (65,2 Prozent).

Auch digital verzeichnete SRF hohe Nutzungszahlen: Über 35 Millionen Visits auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App sowie mehr als 24 Millionen Livestream-Starts. Der zugriffsstärkste Tag war der 14. Februar mit mehr als 2,5 Millionen Visits.

SRF kündigt an, ab dem 6. März auch die Paralympischen Winterspiele in Milano Cortina täglich live zu übertragen. Im Fokus sollen die Schweizer Athletinnen und Athleten stehen. (pd/cbe)