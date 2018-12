Publicom: René Grossenbacher tritt als CEO ab

Publicom-Gründer René Grossenbacher übergibt nach 32 Jahren die operative Leitung an seinen langjährigen Stellvertreter Stefan Thommen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Grossenbacher bleibe Präsident des Verwaltungsrates und werde sich auf die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens konzentrieren. Die seit längerem geplante Stabsübergabe erfolge im Rahmen einer umfassenden Nachfolgeregelung und sichere die Kontinuität der Dienstleistungen und Geschäftsbe­ziehungen.

Stefan Thommen studierte Umweltnaturwissenschaften an der ETH und Soziologie und Publizistikwissenschaft an der Universität Zürich. 1996 trat er in die Publicom ein und wurde 2001 zum Senior Consultant ernannt. Seit 2003 ist er Mitglied der Geschäftsleitung und Stellvertreter des CEO. Er befasste sich schwergewichtig mit Unternehmenskommunikation, Qualitätsmanagement in Redaktionsorganisationen und Medienmarktstrukturen.

Thommen verantwortet u.a. den vor kurzem der Öffentlichkeit vorgestellten Medienmonitor Schweiz, der die Meinungsmacht der Medienmarken und Medienkonzerne in der Schweiz analysiert (persoenlich.com berichtete). In seiner neuen Funktion wird er insbesondere auch die Digitalisierung der Analyseprozesse weiter vorantreiben. (pd/eh)