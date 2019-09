von Christian Beck

«Bye bye Zürich, hello Berlin», twitterte NZZ-Wirtschaftsredaktor René Höltschi vor ein paar Tagen. Anfang September wechselte der 60-Jährige nach Berlin. «Deutschland ist ein interessantes Land und steht in den nächsten Jahren auch wirtschaftspolitisch vor wichtigen Herausforderungen und Entscheiden», so Höltschi auf Anfrage von persoenlich.com. «Zudem ist Berlin ein spannender Wohnort.»

Höltschi trat 1988 in die Wirtschaftsredaktion der NZZ in Zürich ein. Ab 1990 war er Wirtschaftskorrespondent in Paris, ab 1991 Wirtschaftskorrespondent für Mittel- und Osteuropa mit Sitz in Wien. 1999 wechselte er nach Brüssel und war zuständig für die Europäische Union und ab 2009 zusätzlich für die Benelux-Staaten. Seit 2018 war er wieder auf der Redaktion in Zürich.

Höltschi studierte Wirtschaftswissenschaften und machte das Doktorandenstudium in Volkswirtschaftslehre an der HSG.