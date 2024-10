Publiziert am 30.10.2024

Das Kantonsgericht ist in Zug in erster Instanz für Zivilsachen zuständig. Es hatte 2022 in einem wegweisenden Urteil festgestellt, dass sich die widerrechtlichen Artikel positiv auf den Absatz des Blick ausgewirkt hätten, und Ringier den damit erzielten Gewinn herausgeben müsse.

Dabei ist es an Jolanda Spiess-Hegglin, ihren Anspruch am Gewinn zu beziffern. Das Kantonsgericht verpflichtete Ringier dazu, sämtliche Informationen zur Eruierung und Abschätzung des erzielten Gewinns offenzulegen. Es nannte dazu etwa die Anzahl Einzelverkäufe gewisser Blick-Nummern oder die Anzahl Geräte, von denen aus an gewissen Tagen auf Online-Artikel zugegriffen wurde (persoenlich.com berichtete).

Ringier akzeptierte das Urteil und lieferte Spiess-Hegglin Informationen. Nun werde das Gericht entscheiden, wie die Gewinnherausgabe berechnet werden solle, erklärte Spiess-Hegglin am Montag in ihrem Blog. Einem Expertenteam sei es gelungen, aufgrund der registrierten Klicks die Erlöse pro einzelnen Artikel hochzurechnen.

Bei den Artikeln ging es um Geschehnisse an der Landammannfeier im Jahr 2014. Nach der offiziellen Feier kam es zwischen der damaligen Kantonsrätin Spiess-Hegglin (damals Grüne) und einem SVP-Kantonsratskollegen zu einem Sexualkontakt. (sda/cbe)