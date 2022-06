Fall Berset: Roger Blum lobt und kritisiert die Weltwoche

Digital News Report 2022

Mehr Leser sind bereit, für News zu bezahlen

Immer Menschen in der Schweiz informieren sich über das aktuelle Geschehen online anstatt in den Printmedien. Auch die Bereitschaft, für Online-News zu zahlen, ist in den letzten Jahren gestiegen. Das Vertrauen in die Medien aber sinkt.