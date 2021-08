Zusammenlegung: RTL Deutschland und Gruner + Jahr fusionieren

Dies teilte die RTL Group am Freitag mit. Gruner + Jahr werde damit seine Magazin-Marken wie Stern, Brigitte, Geo, Capital, Schöner Wohnen, Eltern und Art sowie seine umfassende journalistische Expertise einbringen. Der Abschluss der Transaktion sei für den 1. Januar 2022 vorgesehen.

Die RTL Group verbuchte in der ersten Jahreshälfte nach eigenen Angaben ein Rekordergebnis und hob den Ausblick für 2021 an. Der Konzernumsatz soll bei rund 6,5 Milliarden Euro liegen, das wären 300 Millionen Euro mehr als bisher in Aussicht gestellt. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) peilt RTL gut eine Milliarde Euro an – nach bisher geplanten 975 Millionen Euro. (awp/sda/reu/lol)