Deutschland: RTL schliesst 2021 mit Rekordergebnis ab

Nun sind alle im «Leonardo» vereint

Am Donnerstag zieht auch TeleZüri in den neuen Entertainment-Hub in Zürich-Nord ein. Ein Einblick in Bildern.

Am Donnerstag zieht auch TeleZüri in den neuen Entertainment-Hub in Zürich-Nord ein. Damit sind alle Teams von TV, Radio und Online unter einem Dach vereint. persoenlich.com zeigt Bilder vom neuen Standort.