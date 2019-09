Radio 1: Schawinski und Köppel duellieren sich wieder

Die legendäre Sendung «Roger gegen Roger» feiert Wiederaufstehung, jedenfalls für einmal. In der Sendung «Doppelpunkt» von Radio 1 von kommenden Sonntag (11 bis 12 Uhr) interviewt Programmleiter Roger Schawinski den Zürcher SVP-Ständeratskandidaten und «Weltwoche»-Verleger Roger Köppel. Pikant ist dieses Aufeinandertreffen, weil Schawinski und Köppel, die seit ihren gemeinsamen Berliner Zeiten befreundet waren, sich in den letzten Jahren aus dem Weg gingen, nachdem sie sich viele Jahre wöchentlich am Radio duelliert hatten. Köppels Nachfolger wurde der langjährige Verleger der «Basler Zeitung», Markus Somm.

Kontroverse Debatte

Die Radiosendung mit Roger Köeppel wurde am Donnerstagnachmittag bei Radio 1 voraufgezeichnet. Sowohl Roger Schawinski wie auch sein Gast zeigten sich nach der Sendung zufrieden, wie sie gegenüber persoenlich.com erklärten. Es sei eine kritische und harte Auseinandersetzung gewesen, meinte Roger Schawinski, der nicht gerade als SVP-Freund gilt. Auch Köppel war begeistert: «Es war überhaupt keine gehässige Sendung.»

In der Sendung konfrontiert Schawinski Köppel erstmals mit den ersten Umfragezahlen einer Tamedia-Erhebung, wonach der «Weltwoche»-Verleger den Sprung ins Stöckli nicht schaffen werde. Für den Köppel ist dies kein Grund zur Resignation, auch Trump sei entgegen aller Prognosen amerikanischer Präsident geworden. Dieses Wochenende besucht Köppel weitere Gemeinden des Kanton Zürichs. Zudem ist er am Freitagabend Gast in der Wahlarena des Schweizer Fernsehens. (ma)