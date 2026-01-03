Am auffälligsten ist die Titelseite von Blick. Der Name «Blick» und der Titel «Das Inferno von Crans-Montana» erscheinen in Weiss auf einer ansonsten praktisch ganz schwarzen Front. Es folgen drei Doppelseiten, die verschiedene Aspekte der Neujahrstragödie mit rund 40 Toten und 119 Verletzten beleuchten. Die Boulevardzeitung zeigt unter anderem Bilder von Vermissten, die über Instagram gesucht werden.

Die NZZ titelt «Verheerendes Feuer in Walliser Bar wirft Schuldfrage auf». Dazu ziert ein Bild trauernder Passanten die Titelseite. Das Dossier «Brandkatastrophe in Crans-Montana» umfasst fünf Seiten. Eine Grafik zeigt, wie ein sogenannter Flashover-Brand entsteht. Ein Artikel geht auf die Brandverletzungen bei solchen Katastrophen ein.

«Ein nationaler Trauerfall» heisst es auf der Frontseite der Tamedia-Titel. Das Medienhaus setzt auf das Foto einer Flagge auf halbmast am Bundeshaus. Fünf Seiten sind der Brandkatastrophe gewidmet, darunter ein Interview mit dem Tourismusdirektor von Crans-Montana. Dieser erklärt, warum der touristische Betrieb weiterläuft.

Die Schweiz am Wochenende zeigt ein Bild von zahlreichen Trauernden vor einem Parterre aus Blumen und Kerzen. In einem schwarzen Balken daneben lautet die Schlagzeile: «Ein Land in Trauer». Das Dossier beträgt vier Seiten. Ein Artikel deckt auf, dass die Bar, in der sich Katastrophe ereignete, bekannt dafür war, auch Minderjährige ohne Ausweiskontrolle einzulassen. Ein weiterer blickt auf andere schwere Unglücke zurück, die die Schweiz in den vergangenen 35 Jahren erlebt hat.