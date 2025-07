ProSiebenSat.1

Sender lobt höheres Berlusconi-Angebot

In der internationalen Bieterschlacht um ProSiebenSat.1 sendet der deutsche Fernsehkonzern jetzt offensichtlich positive Signale an die Berlusconi-Familie. Deren italienische Unternehmensgruppe MediaForEurope (MFE) hatte ihr Angebot an die Aktionäre zuletzt deutlich erhöht.