Publiziert am 16.09.2024

In einem offenen Ausschreibungsverfahren konnte Serafe mit ihrem Umsetzungskonzept überzeugen, schreibt das Bundesamt für Kommunikation Bakom in einer Medienmitteilung. Die Ausschreibung erforderte umfangreiche Erfahrungen im Inkassobereich, Datenerhebung und -schutz sowie ein leistungsfähiges IT-System. Insgesamt erzielte Serafe die höchste Punktzahl, wodurch das Mandat verlängert wurde.

Für die gesamte Vertragsdauer kassiert Serafe eine Entschädigung von rund 158 Millionen Franken. Das entspricht etwa 17,5 Millionen Franken pro Jahr. Obwohl die Pauschalentschädigung geringfügig niedriger ist als bisher, sind die Bedingungen des neuen Pflichtenhefts nicht direkt mit den alten zu vergleichen, schreibt das Bakom. Verschiedene Faktoren wie die Anzahl abgabepflichtiger Haushalte, Mehrwertsteuer und Teuerung haben Einfluss auf die Höhe des Entgelts.

Der neue Vertrag mit Serafe tritt am 1. Januar 2026 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2034. Der bestehende Vertrag läuft am 31. Dezember 2025 aus. Das Bakom führte das Ausschreibungsverfahren im Auftrag des Uvek durch, um eine nahtlose Erhebung der Abgabe ab 2026 zu gewährleisten. (pd/ki/nil)