Publiziert am 08.03.2026

Urs Furrer, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV), kündigte in einer Reaktion gegenüber dem Schweizer Fernsehen (SRF) einen weiteren Anlauf zumindest zur Abschaffung der Unternehmensabgaben an. In welcher Form wollte er nach der ersten Trendmeldung noch nicht ausführen.

Mitte-Nationalrat und Mitglied des Nein-Komitees zur SRG-Halbierungsinitiative, Martin Candinas (GR), sagte an selber Stelle, dass nun auch die Gebührengegner nach ihrer wiederholten Niederlage einsehen sollten, dass sie diese Kampagne gegen die SRG nun beenden sollten. An die Adresse des Gewerbeverbands sagte er, dass er staune, dass dieser Verband keine wichtigere Themen habe.

Zurückhaltender als der Gewerbeverband-Direktor äusserte sich gegenüber Fernsehen SRF SVP-Nationalrat Thomas Matter (ZH), einer der führenden Köpfe im Initiativkomitee. Er mutmasste, dass mit der vom Bundesrat beschlossenen Senkung der Gebührenabgabe um 35 Franken der Initiative der Wind aus den Segeln genommen worden sei. Er sprach von einem kleinen Teilerfolg, obschon die Senkung um zehn statt vierzig Prozent, wie von der Initiative angepeilt, wenig befriedigend sei.

Sehr zufrieden mit dem sich abzeichnenden deutlichen Abstimmungsergebnis zeigten sich bereits früh diverse Verbände aus dem Kultur- und Sportbereich. Der Dachverband der Schweizerischen Film- und Audiovisionsbranche Cinésuisse spricht zum Beispiel davon, dass die Stimmbevölkerung sich für die kulturelle Vielfalt und das Schweizer Filmschaffen ausgesprochen habe. (sda/cbe)