Hauptstadt: Sigg und Müller stossen zum Onlinemagazin

Publiziert am 10.11.2025

Ende November verlässt Redaktorin Jana Schmid die Hauptstadt in Richtung NZZ. Für sie kommt Pascal Sigg, wie jüngst in einer Hausmitteilung zu lesen stand. Der promovierte Literaturwissenschaftler und frühere Nationalliga-Unihockey-Spieler wird ab Dezember als Reporter seine Arbeit aufnehmen. In den vergangenen vier Jahren war Sigg Redaktionsmitglied von Infosperber und wie zuvor schon als freier Journalist tätig.

Erst Anfang März 2026 nimmt Adrian Müller seine Tätigkeit als Redaktor der Hauptstadt auf. Bis dann wird der langjährige Journalist noch für das Regionaljournal Bern Freiburg Wallis von Radio SRF berichten, wo er seit Anfang 2022 arbeitet. Zuvor war Müller für 20 Minuten, Watson und Der Bund tätig. Der studierte Betriebsökonom FH werde «insbesondere den Themenbereich Wirtschaft vorantreiben», heisst es in der Hausmitteilung. Für die Hauptstadt von Nutzen sein dürfte auch Müllers intensive Beschäftigung mit künstlicher Intelligenz (KI) im Rahmen eines Masterstudiums. Dieses schloss er erfolgreich mit einer Arbeit zum Thema «Wie generative KI den Journalismus besser macht» ab. (nil)