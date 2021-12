Medienförderung

Simonetta Sommaruga legt die Argumente dar

Die Schweizer Medien stehen finanziell unter Druck, namentlich wegen verlorenen Werbeeinnahmen. Mit bis zu 151 Millionen Franken zusätzlich pro Jahr will der Bund die Medien fördern. Der Bundesrat hat den Abstimmungskampf lanciert.

Präsentierte am Donnerstag die Argumente des Bundesrats für die Medienförderung: Medienministerin Simonetta Sommaruga, hier am SwissMediaForum in Luzern. (Bild: SMF/Rabea Hüppi