Gesichter & Geschichten: So viel spart SRF mit der «G&G»-Absetzung

Publiziert am 27.06.2025

Nach 20 Jahren ist Schluss: Am Freitag zeigte SRF die letzte Sendung des Gesellschaftsmagazins «Gesichter & Geschichten» (ehemals «Glanz & Gloria»), am Sonntag verabschieden sich die Moderatoren dann bei «G&G Weekend» mit einer Spezialsendung endgültig vom Publikum. Denn das Format fällt dem Sparhammer zu Opfer.





Nach dem Sommerprogramm setzt SRF deshalb statt der Eigenproduktion auf ein günstigeres, eingekauftes Format aus dem Ausland auf dem bisherigen Sendeplatz des Gesellschaftgsmagazins.

SRF erklärt auf Anfrage der GlücksPost: «Wir zeigen ab dem 18. August 2025 das Factual-Format ‹Zu Tisch› – jeweils fünf Folgen pro Woche, von Montag bis Freitag, um 18.25 Uhr auf SRF 1.» Die Sendung «Zu Tisch» besucht Menschen in verschiedenen Regionen Europas und begleitet sie durch ihren Alltag. «Neben der Zubereitung regionaltypischer Gerichte steht die Erzeugung und der Erwerb der Zutaten im Zentrum. Die Sendung macht erfahrbar, was die Küche für die Menschen in diesen Regionen ausmacht.»

Eine einzelne Folge von «Zu Tisch»-Folge kostet 2000 bis 4000 Franken, wie die SRF-Medienstelle der GlücksPost mitteite. Zum Vergleich: Eine Ausgabe von «Gesichter & Geschichten» kostete durchschnittlich 15'000 Franken. Dies war für ein Format mit über 20 Minuten Sendezeit übrigens bereits sehr günstig – aber offenbar nicht günstig genug. SRF will durch den Umbau des Vorbandprogramms insgesamt zwei Millionen Franken einsparen. (pd/nil)