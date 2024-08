Radio Grischa: Somedia gewinnt Markenrechtsstreit

Publiziert am 30.08.2024

Das Handelsgericht Zürich hat im Rechtsstreit um die Marke «Radio Grischa» zugunsten des Medienunternehmens Somedia und seiner Tochtergesellschaften Radio Grischa AG und Südostschweiz Radio AG entschieden. Die Anträge der Gegenseite, vertreten durch die Initianten von Radio Alpin, Roger Schawinski und Stefan Bühler, wurden abgewiesen, wie Somedia am Freitag mitteilte.

Das heutige heutige Radio Südostschweiz hiess bis 2015 Radio Grischa (persoenlich.com berichtete). Das Gericht bestätigte in seinem Urteil, dass Somedia die Marke «Radio Grischa» weiterhin rechtmässig verwendet. Es wurde festgestellt, dass die Marke nach wie vor genutzt wird, unter anderem als Internetradio bei verschiedenen Streaming-Diensten.

In der Urteilsbegründung wies das Gericht darauf hin, dass selbst die Gegenseite die anhaltende Beliebtheit von «Radio Grischa» in der Lokalbevölkerung eingeräumt hatte. Das Gericht stellte zudem die Frage, ob nicht das Geschäftsgebaren der Kläger in die Marktposition von Somedia eingreife.

Silvio Lebrument, Verwaltungsratspräsident von Somedia, äusserte sich zum Urteil: «Wir sind erfreut, dass das Gericht unsere Position bestätigt hat. Das Urteil unterstreicht die anhaltende Bedeutung der Marke ‹Radio Grischa› in der regionalen Medienlandschaft.»

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.

«Fehlinformation von Somedia»

Roger Schawinski reagierte auf Anfrage von persoenlich.com scharf auf die Medienmitteilung von Somedia. «Dies ist eine weitere gezielte Fehlinformation von Somedia. Vor dem Handelsgericht Zürich ging es allein um die Verwendung des Firmennamens Radio Grischa AG. Dies darf Somedia weiterhin tun.»

Über die Nutzung der Marke «Radio Grischa» würde hingegen das IGE (Amt für Geistiges Eigentum) befinden. Das dortige Verfahren sei weiterhin hängig, «weil es von Somedia mit laufenden Fristerstreckungen bewusst verzögert wird», so Schawinski (persoenlich.com berichtete).

Mitinitiant Stefan Bühler schreibt: «Wir haben unsere Firma unter dem Namen Radio Alpingrischa AG vor längerem in Chur gegründet. An der Marke ‹Radio Grischa› für unseren Sender halten wir fest.»

Dass Radio Alpin in Radio Grischa umgetauft warden soll, wurde im April bekannt. (pd/cbe)

+++ Update folgt +++