«Schweiz aktuell»: Sommerserie zur Pfadi startet

Das Bundeslager der Pfadfinderinnen und Pfadfinder findet nur alle 14 Jahre statt – 2022 ist es wieder so weit. «Schweiz aktuell» verbringt die Woche vom 25. Juli 2022 mit den Pfadis und lässt die Zuschauerinnen und Zuschauer am grössten je in der Schweiz veranstalteten Pfadi-Lager teilhaben, heisst es in der Mitteilung. Mit täglichen, thematischen Schwerpunkten führt Moderatorin Sabine Dahinden das Publikum hinter die Kulissen des Bundeslagers. Ausserdem teilen jeden Tag ehemalige Pfaderinnen und Pfader die besten Erinnerungen an diese prägende Zeit.

Montag, 25. Juli 2022, 19.00 Uhr, SRF 1

Wie man eine Stadt aus dem Boden stampft

Innert zwei Wochen ist im Goms eine Zelt-Stadt so gross wie Sion entstanden. «Schweiz aktuell» zeigt, was das heisst und stellt die Pfadi Brig vor, welche sie durch die Woche begleitet.

Dienstag, 26. Juli 2022, 19.00 Uhr, SRF 1

Die Pfadi, ein Netzwerk fürs Leben?

Die Pfadi ist die grösste Jugendorganisation der Schweiz und mischt gar im Bundesparlament mit. «Schweiz aktuell» schaut kritisch auf den Einfluss der Bewegung. Ausserdem erklären SBB-Chef Vincent Ducrot und Sandra Lienhart, Mitglied der Geschäftsleitung der Postfinance, wie sie in ihrem Berufsleben von der Pfadi profitiert haben.

Mittwoch, 27. Juli 2022, 19.00 Uhr, SRF 1

Pfadi heute und gestern

«Schweiz aktuell» zeigt in einer Reportage, wie sich die Pfadi Brig im Lager eingelebt hat und schaut zurück auf die Geschichte der Pfadibewegung Schweiz.

Donnerstag, 28. Juli 2022, 19.00 Uhr, SRF 1

Jeden Tag eine gute Tat

Die Pfadi kümmert sich auch um die Integration von Kindern mit einer geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung. «Schweiz aktuell» zeigt, wie diese ins Lager eingebunden werden und begleitet eine Pfadi-Gruppe bei ihrer «guten Tat».

Freitag, 29. Juli 2022, 19.00 Uhr, SRF 1

Hoffnungen im Goms

Das Bundeslager weckt Hoffnungen der lokalen Tourismusbehörden. «Schweiz aktuell» zeigt anhand des letzten Bundeslagers in der Linthebene, wie berechtigt diese sind und zieht nach einer Woche Bundeslager Bilanz.

(pd/wid)