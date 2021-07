Unwetter in der Schweiz: SRF bringt eine Sondersendung

Die starken Regenfälle haben die Hochwassersituation rund um die Schweizer Seen verschärft. Für den Vierwaldstättersee, den Thuner- und den Bielersee gilt neu die höchste Gefahrenstufe 5. Der Pegel von Reuss und Bielersee könnte laut den Kantonen Luzern und Bern jenen der starken Überschwemmungen im Jahr 2005 überschreiten. Der Kanton Zürich senkt den Pegel des Sihlsees ab, um Kapazität für weitere Niederschläge zu schaffen. Die Schifffahrt wurde vielerorts eingestellt, so etwa auf dem Vierwaldstättersee, dem Rhein, dem Bielersee, dem Zihlkanal bis zur Einmündung in den Neuenburgersee sowie auf dem Thuner- und Brienzersee. Wegen der anhaltenden Niederschläge drohen vielerorts weitere Überschwemmungen, Erdrutsche und Murgänge.

Zur aktuellen Hochwassersituation strahlt Schweizer Radio und Fernsehen am Freitagabend, 16. Juli 2021, um 20.05 Uhr auf SRF 1 und srf.ch die Sondersendung «Unwetter in der Schweiz» aus. Moderatorin Monika Schoenenberger empfängt im Studio Gäste und schaltet zu Korrespondentinnen und Korrespondenten an verschiedenen Schauplätze, wie SRF in einer Mitteilung schreibt. (pd/cbe)