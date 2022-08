Rassismus-Debatte: SRF und ARD zeigen keine Winnetou-Filme mehr

Die Debatte um kulturelle Aneignung geht in eine nächste Runde: Kürzlich wurden zwei Konzerte – in Bern und Zürich – abgebrochen respektive abgesagt, weil weisse Musiker Dreadlocks trugen und Reggae-Musik spielten (in Bern), weil dies als «kulturelle Aneignung» taxiert wurde. Nun ist in Deutschland eine Rassismus-Debatte um den Filmklassiker des Indianerhelden Winnetou entbrannt, dies nachdem der Ravensburger Verlag das Buch des bekannten Autoren Karl May zum neuen Winnetou-Film «Der junge Häuptling Winnetou» aus dem Sortiment genommen hatte. Womit der Verlag auf Rassismus-Vorwürfe linker Aktivisten reagiert hatte.

Nun zog auch die ARD Konsequenzen: Der deutsche Sender wird keine Winnetou-Filme mehr spielen, wie ein Sprecher gegenüber der Zeitung Bild sagte. ARD liess bereits 2020 die entsprechenden Lizenzen auslaufen. Und: Auch für die Zukunft sei nicht geplant, Lizenz-Käufe für Winnetou-Filme zu tätigen.

Ähnlich sieht es gemäss einem Blick-Artikel bei SRF aus: «SRF hat Winnetou nicht lizenziert und hat es derzeit auch nicht vor. Das heisst, eine Ausstrahlung auf den SRF-Kanälen ist nicht geplant», wie es in einer Stellungnahme heisst. Ob SRF damit aber tatsächlich auf die Winnetou-Debatte um politische Korrektheit reagiert, blieb im Blick-Bericht jedoch offen.

Hierzulande gibt es derweil im Buchhandel Bestrebungen, diesen Entwicklungen entgegenzuwirken: buch-schweiz.ch, der Onlineshop der Ostschweizer Medien AG, will laut einem Hinweis auf dem zur AG gehörenden Onlineportals dieostschweiz.ch mit jeder Bestellung der Bücher von Karl May «ein Zeichen gegen Selbstzensur und ausufernden Aktivismus im Namen des Zeitgeists» setzen. Den Auftakt der Aktion zugunsten des Werks von Karl May soll der Sammelband «Winnetou» mit drei Büchern «zum Tiefpreis» machen. Weitere Titel sollen folgen. (tim)