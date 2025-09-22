Gassmann Media

Bieler Verlag zieht sich aus dem Jura zurück

Das Medienunternehmen verkauft seine Anteile an der Tageszeitung Le Journal du Jura und dem Radiosender RJB.

Das Medienunternehmen verkauft seine Anteile an der Tageszeitung Le Journal du Jura und dem Radiosender RJB. Die neuen Miteigentümer werden die BNJ Media Holding Gruppe und die neu gegründete Jura Media SA.