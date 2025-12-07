Publiziert am 07.12.2025

SVP-Nationalrat Thomas Matter kritisiert einen «Tagesschau»-Beitrag über AfD-Proteste in Giessen. SRF-Korrespondentin Alexandra Gubser bezeichnete die Demonstrationen als «mehrheitlich bunt und friedlich», obwohl 50 Polizisten verletzt wurden. Matter störte sich laut SonntagsBlick besonders an der Aussage, eine «wehrhafte Demokratie» zeige «Präsenz». SRF räumt ein, der Satz sei «nicht optimal platziert» worden.

Auch der Dok-Film «Richter unter Druck» wird laut SonntagsBlick kritisiert: Die SVP komme weniger zu Wort als ihre Kritiker, so Matter. SRF entgegnet, SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi habe das Interview abgelehnt; Manfred Bühler habe aber «ausführlich» antworten können.

Am 8. März 2026 stimmt die Schweiz über die sogenannte Halbierungsinitiative ab, die Serafe-Gebühren von 335 auf 200 Franken senken soll. Matter sieht einen «starken Linksdrall» beim SRF und fordert, die «Marktmacht der SRG» zu brechen. (cbe)