Nebelspalter: Tamara Wernli verstärkt das Team

Langsam zeichnet sich ab, was Markus Somm mit dem Nebelspalter vorhat: Er setzt prominent auf Audio- und Videopodcasts, wie er im neusten Newsletter schreibt.

So werde Bundeshaus-Chef Dominik Feusi wöchentlich einen Videocast aus dem Bundeshaus beisteuern, «wo er die Woche in Bern mit hochkarätigen Experten und Politikern Revue passieren lässt». Der früherere SRF-Mann Reto Brennwald werde jede Woche ein gehaltvolles Gespräch mit prominenten Gästen führen, das der Nebelspalter dann als Videocast ausstrahle. «Ausserdem werde ich jede Woche zwei Videocasts publizieren, deren Inhalt ich aber noch im Dunkeln lassen möchte», so Somm weiter.

Des Weitern nennt Somm weitere Namen seines Teams: So wird Tamara Wernli neu für den Nebelspalter arbeiten. «Die scharfzüngige und zugleich vor Witz sprühende Baslerin erreicht auf Youtube bereits eine riesige Fangemeinde, die nun auch den Nebelspalter kennenlernen wird», schreibt Somm. Einen fünften Videocast werde Gioia Porlezza produzieren.

Ebenfalls mit an Bord ist Stefan Bill. Der 24-Jährige arbeitete als Online-Redaktor bei Tamedia, vorher war er bei der Agentur Brandsoul sowie Barmitarbeiter bei Quattro Bar Engadin Mountains AG. (pd/eh)