Todesfall: «Tatort»-Augen für immer geschlossen

Publiziert am 05.08.2024

Der ehemalige Schauspieler und Leuchtenproduzent ist am 20. Juli gestorben, wie seine Tochter Julia-Alina Lettenmayer der Deutschen Presse-Agentur DPA bestätigte. Beerdigt wurde er am 31. Juli in München. Es wäre sein 83. Geburtstag gewesen.

Horst Lettenmayer starrt mit wenigen Ausnahmen seit Beginn der «Tatort»-Reihe immer sonntags durch einen Schlitz in die Wohnzimmer Deutschlands, der Schweiz und Österreichs. Ein weisses Fadenkreuz umschliesst seine linke Iris, bevor die dramatische Musik von Klaus Doldinger erklingt.

Für seinen Auftritt bekam Lettenmayer damals einmalig 400 Mark – nicht wissend, dass die Aufnahmen Kult-Status erlangen und jahrzehntelang verwendet würden. (sda/nil)