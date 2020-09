SRF Sport: Tina Weirather wird neue Ski-Expertin

Mit den Riesenslaloms im österreichischen Sölden am 17./18. Oktober 2020 startet der Ski-Weltcup. SRF berichtet live über alle Rennen der Saison. Neu ergänzt Tina Weirather die SRF-Equipe als Expertin für die Frauenrennen. Unverändert zum SRF-Expertenteam im Ski alpin gehören Marc Berthod, Didier Plaschy und Tamara Wolf. Die Expertinnen und Experten begleiten die SRF-Skiübertragungen weiterhin abwechselnd. Dies geht aus dem SRF-Newsletter von Mittwoch hervor.

WM-Silber, Olympia-Bronze und zwei Kristallkugeln

Tina Weirather errang in 222 Weltcuprennen neun Siege und stand 41 Mal auf dem Podest. Bei den Weltmeisterschaften 2017 in St. Moritz fuhr die Liechtensteinerin im Super-G auf den zweiten Platz. Ein Jahr später bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang holte sie in ihrer Spezialdisziplin die Bronzemedaille. Ausserdem gewann sie zweimal die kleine Kristallkugel für den Gesamtsieg im Super-G-Weltcup. Ende März 2020 trat Tina Weirather nach 15 Jahren, in denen sie stets mit dem Schweizer Nationalteam trainierte, als professionelle Skirennfahrerin zurück.

Erstmals als SRF-Expertin zum Einsatz kommt die 31-Jährige am Samstag, 17. Oktober 2020, an der Seite von Kommentator Marco Felder. Schweizer Radio und Fernsehen überträgt den Riesenslalom der Frauen in Sölden ab 09.45 Uhr live auf SRF zwei.







«Faszination für den Skisport weitergeben»

Zu ihrer neuen Aufgabe bei SRF sagt Tina Weirather: «Nach 15 Jahren als Athletin habe ich viel Erfahrung mit allen Aspekten des Skisports und dem Leben auf der Tour. Die Aufgabe als SRF-Expertin ist ein spannender Perspektivenwechsel und eine neue Herausforderung. Mein Ziel ist es, dem Publikum meine Faszination für den Skisport auf unterhaltsame Art weiterzugeben. Ich freue mich darauf.»

Dani Bolliger, Bereichsleiter Live bei SRF Sport, freut sich über die neue Expertenstimme: «Tina Weirather wechselt von der Skipiste direkt ans SRF-Mikrofon. In ihrer langen Karriere feierte sie grosse Erfolge auf der Piste, überwand verletzungsbedingte Rückschläge und verbrachte unzählige Trainingsstunden mit dem Schweizer Ski-Team. Dank diesen Erfahrungen und ihrer erfrischenden Art wird sie unsere Berichterstattung um eine weitere Facette bereichern. Das Publikum darf sich auf abwechslungsreiche Skiübertragungen freuen.» (pd/lol)