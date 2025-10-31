Publiziert am 31.10.2025

Am 24. März strahlte Fernsehen SRF die «rec.»-Sendung mit dem Titel «Die junge Tat – zwischen Rassismus und Meinungsfreiheit?» aus. Ein Popularbeschwerdeführer rügte die Darstellung der umstrittenen Vereinigung als verharmlosend und Propaganda.

Die UBI widersprach den Vorwürfen und hielt fest, dass die SRF-Redaktion die besonderen journalistischen Sorgfaltspflichten, die in einem so heiklen Kontext gelten, eingehalten hatte, teilt die Instanz am Freitag mit. Mehrere Mitglieder betonten, dass in einer Demokratie möglichst viele Ansichten ihren Platz haben müssen, damit das Publikum, welches mündig ist und Selbstentlarvungen als solche erkennen kann, sich mit diesen auseinandersetzt. Die UBI wies die Beschwerde mit acht zu einer Stimme ab.

Die Ausstrahlung der «rec.»-Reportage schlug hohe Wellen. In einem Protestschreiben fanden 200 Personen aus Medien, Kultur und Politik, die anonym bleiben wollten, SRF sei «in moralischer und politischer Hinsicht seiner Verantwortung nicht gerecht geworden». Die SRF-Ombudstelle hielt den Beitrag zwar für misslungen, sah aber keine rundfunkrechtlichen Bestimmungen verletzt (persoenlich.com berichtete). (pd/spo)